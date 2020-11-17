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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Düzce Valisi Cevdet Atay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vali Atay sosyal medya hesabından "Kıymetli Düzceliler, yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum." dedi.

 

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