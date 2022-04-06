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Düzce-Sakarya yolunda çökme: Ulaşıma kapatıldı

#Çökme#Yol#Düzce

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu, trafiğe kapatıldı.

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Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Düzce-Sakarya yolunda çökme: Ulaşıma kapatıldı

Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.

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Düzce-Sakarya yolunda çökme: Ulaşıma kapatıldı

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#Çökme#Yol#Düzce

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