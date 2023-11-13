Düzce depreminde ölenler anıldı

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Depremin 24. yılında itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Anıtpark Meydanı’nda toplandı. Saatler afetin yaşandığı 18.57’yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Ölenler mezarları başında da dualarla anıldı. Merkez üssü Kaynaşlı olan 1999 yılındaki 7.2 büyüklüğündeki depremde 782 kişi yaşamını yitirmiş; 16 bin 666 ev ve 3 bin 837 işyeri yıkılmıştı.