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Düzce depreminde ölenler anıldı

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#Düzce#Deprem#Anma
Düzce depreminde ölenler anıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 07:00

12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Düzce depreminde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı.

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Depremin 24. yılında itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Anıtpark Meydanı’nda toplandı. Saatler afetin yaşandığı 18.57’yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Ölenler mezarları başında da dualarla anıldı. Merkez üssü Kaynaşlı olan 1999 yılındaki 7.2 büyüklüğündeki depremde 782 kişi yaşamını yitirmiş; 16 bin 666 ev ve 3 bin 837 işyeri yıkılmıştı.  

 

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#Düzce#Deprem#Anma

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