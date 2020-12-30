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Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Duygusal anlar... Sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı

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Koronavirüs(Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için Samsun’da sağlık çalışanları tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasının ardından duygusal anlar yaşandı, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının bulunduğu fotoğraflara karanfil bırakıldı.

Samsun Tabip Odası ve bazı sendikaların katılımıyla Samsun’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve yeni yıl talepleri hakkında basın açıklaması yapıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında bazı sağlık çalışanları, basın açıklaması okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Programın başında konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun, “Bizler korona virüsünde savaşan birer askeriz. Bir askere kurşunun nereden geldiği sorulur mu?

Kurşunun illiyet bağını soruyorlar mı? Ama bize soruyorlar. Emek verdiğin, uğruna öldüğü mesleğinde, meslek hastalığı payesini bile alamadan ölüyor sağlıkçılar. Geride bıraktıkları çocukları, eşleri ve anne babalarıyla. Şimdi ben bir meslek örgünün başkanı olarak, salgın yüzünden hayatını kaybeden meslek arkadaşımın çalıştığı hastanenin önünde tekrar haykırıyorum. Kovid-19 bir meslek hastalığıdır. Bu bir genelge ve illiyet bağı illetiyle sözde bir kandırmaca yaparak değil, yasa ile kabul edilmelidir” dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş ise şunları söyledi:

“2021 yılına girdiğimiz şu günlerde uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygıları değil, halkımızın ve sağlık çalışanlarının sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmayacağız.”

Basın açıklamasının ardından, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının bulunduğu fotoğraflara karanfil bırakıldı.

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