Duygu Delen'in ailesi sanık Mehmet Kaplan'ın tahliyesine itiraz etti

Batıkent Mahallesi'nde 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın son olarak 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

Hayatını kaybeden Duygu Delen'in babası Bülent, annesi Şenel Delen ile yakınları ve avukatları Ömer Faruk Akan, öğleden sonra Gaziantep Adliyesine gelerek tahliyeye itiraz için mahkemeye dilekçe sundu.

'TAHLİYE KARARI GERİ ALINSIN'

Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaplan'ın tahliye kararının geri alınmasını talep ederek, "Geçen hafta yapılan duruşmada maalesef sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar dosyanın içeriği ve resmi bilirkişi raporları ile de örtüşmemektedir. Dosyada herhangi bir değişiklik olmadan mahkemenin vermiş olduğu karar ne Türk yargı pratiğine uygundur ne de hukuka uygundur. Biz birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan bu sanığa dair verilen tahliye kararının geri alınmasını talip ediyoruz" dedi.

'VERİLEN KARAR İLE BİZİ BİR KERE DAHA ÖLDÜRDÜLER'

Duygu'nun annesi Şenel Delen de ''Çocuğum için adalet istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu verilen karar ile bizi bir kere daha öldürdüler, daha kaç kere öldürecekler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir. Benim çocuğumu toprağa verip kendi evinde yan gelip yatamaz. Ev hapsi demek benim gözümde serbest demektir. Orada kendisi keyfini süremez. Ev hapsi ona bir ödül demektir" dedi.

Tahliye kararına çok şaşırdıklarını belirten baba Bülent Delen de ''Tahliyeyi duyduğumuzda çok şaşırdık. Biz ikinci bir şoku yaşadık. Ben adaletimize güveniyorum. Verilen kararın ardından kendimi çok kötü hissettim " dedi.

Aile ve avukat açıklamanın ardından adliyeye girerek üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesini sundu.

Öte yandan Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığı itirazın 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüşüldüğü ve henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

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