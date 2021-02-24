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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) –
Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Duygu Abacı Arslan'ın acı ölümü! Bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

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Duygu Abacı Arslan'ın acı ölümü! Bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi
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Amasya'da koronavirüs tedavisi gören 6 aylık hamile Duygu Abacı Arslan'ın (25) durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. Duygu Abacı Arslan daha sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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  • Amasyadan çok acı haber Bebeğini kucağına alamadan koronaya yenildi... Henüz 25 yaşındaydı
  • Amasyadan çok acı haber Bebeğini kucağına alamadan koronaya yenildi... Henüz 25 yaşındaydı
  • Amasyadan çok acı haber Bebeğini kucağına alamadan koronaya yenildi... Henüz 25 yaşındaydı
  • Amasyadan çok acı haber Bebeğini kucağına alamadan koronaya yenildi... Henüz 25 yaşındaydı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Amasya’da yaşayan Duygu Abacı Arslan, bebeğine 6 aylık hamileyken rahatsızlandı. Gittiği hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Arslan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Arslan’ın, durumu kötüleşince, doktorlar sezaryen kararı aldı. Yapılan operasyonda Arslan, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sezaryenin ardından ilk kez anne olacak olan Arslan, çocuğunu kucağına alamadan Çorum’daki hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Arslan, dün Amasya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Duygu Abacı Arslanın acı ölümü Bebeğini kucağına alamadan koronavirüse yenildi

YAMAÇ’IN DURUMU İYİ

Öte yandan, dünyaya gelen ve 'Yamaç' adı verilen bebeğin ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

GERİYE ANILARI KALDI

İlk kez anne olma heyecanı yaşayan ancak yakalandığı koronovirüse yenik düşerek yaşamını yitiren Duygu Abacı Arslan’dan geriye eşiyle birlikte çekildiği fotoğraf ve videoları kaldı. Kına gecesine ait videoda oynayan Arslan’ın, görüntüleri ise yürekleri burktu. Ölümü büyük üzüntüye neden olan genç kadının arkadaşları ise sosyal medya üzerinden üzüntülerini "Bu zamansız gidiş hiç olmadı be güzelim mekânın cennet olsun nurlar içinde yat” notuyla paylaştı.

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