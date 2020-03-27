Düşünce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Düşünce kelimesinin eş anlamlısı, bilhassa öğrenciler tarafından fazlası ile merak edilmektedir. Günlük hayatta da düşünce sözcüğü fazlası ile kullanılan, sıkça rastlanılan bir sözcüktür. Düşünce eş anlamlısı olan sözcüğü öğrendiğinizde, cümle içinde düşünce kelimesi yerine, eş anlamlısı kelimeleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Düşünce kelimesinin 4 adet eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Peki, düşünce kelimesinin eş anlamlısı kelimeler hangileridir, bu yazımızda sizler için ayrıntılı bir biçimde açıkladık.
Düşünce kelimesinin dört adet eş anlamlısı kelime bulunur. Cümle içinde birbirlerinin yerine ikame olarak kullanılabilen, düşünce sözcüğü eş anlamlısı bu sözcükleri açıklayalım.
Düşünce kelimesinin eş anlamlısı kelimeler aşağıdaki gibidir.
Düşünce: Fikir, ide, mütalaa, idea
Yukarıda belirtilen eş anlamlı sözcüklerin yazılışları fazlası ile farklı olmasına rağmen anlamları aynıdır. Dolayısı ile cümle içerisinde düşünce eş anlamlısı kelimeler, rahatlıkla birbirleri yerine kullanılabilir ve cümlede anlatım bozukluğuna neden olmazlar.
Düşünce kelimesinin Türk Dil Kurumu ( TDK) tarafından belirtilen anlamı ise, ‘’ Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik’’ biçimindedir.
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