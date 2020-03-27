Düşünce Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Düşünce kelimesinin dört adet eş anlamlısı kelime bulunur. Cümle içinde birbirlerinin yerine ikame olarak kullanılabilen, düşünce sözcüğü eş anlamlısı bu sözcükleri açıklayalım.

Düşünce Eş Anlamlısı

Düşünce kelimesinin eş anlamlısı kelimeler aşağıdaki gibidir.

Düşünce: Fikir, ide, mütalaa, idea

Yukarıda belirtilen eş anlamlı sözcüklerin yazılışları fazlası ile farklı olmasına rağmen anlamları aynıdır. Dolayısı ile cümle içerisinde düşünce eş anlamlısı kelimeler, rahatlıkla birbirleri yerine kullanılabilir ve cümlede anlatım bozukluğuna neden olmazlar.

Düşünce kelimesinin Türk Dil Kurumu ( TDK) tarafından belirtilen anlamı ise, ‘’ Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik’’ biçimindedir.