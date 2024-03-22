Düşünce gücüyle satranç oynadı! Beyin çipi felçli hastalar için umut olacak

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ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink, merakla beklenen açıklamasını yaptı. Şirket, beyin çipi taktığı felçli bir hastanın düşünce gücünü kullanarak satranç oynadığı görüntüleri yayınladı. Kayıtta, geçirdiği bir kaza sonrası boynundan aşağısı felç olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve Neuralink cihazını kullanarak imleci hareket ettirdi. Videoda Arbaugh’a bir Neuralink mühendisi de eşlik etti ve hastadan bilgisayar faresini düşünce gücüyle nasıl hareket ettirebildiğini açıklamasını istedi. Teknolojiyi, Star Wars’taki ‘güc’ kullanımına benzeten Arbaugh, kendisine ekranda bir yere bakarak imleci hareket ettirmenin öğretildiğini aktararak, “İstediğim yere gidiyor, çok çılgın bir deneyim” dedi.

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İLK ÇİP OCAK AYINDA TAKILDI

Musk’ın girişiminin engelli bakımında devrim yaratması bekleniyor. Neuralink beyin çipi implantı, bir robotun, implantı, beynin hareketi kontrol eden bir bölgesine yerleştirmesiyle faaliyet gösteriyor. Musk, ocak ayında ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıklamıştı. Musk açıklamasında, ilk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını belirterek, “Stephen Hawking’in hızlı bir kâtip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu” demişti. Şirket, Mayıs 2023’te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı. Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016’da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi rahatsızlıkların verdiği zorlukları ortadan kaldırarak, engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı amaçlıyor.