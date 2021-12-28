Düşerken hayattaymış

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Gaziantep’te Duygu Delen (17), geçen yıl 13 Ağustos’ta, 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Duygu Delen’in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, ‘kasten öldürme’, ‘cinsel istismar’, ‘yağma’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada ‘ev hapsi’ şartıyla tahliye edilmişti ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Daha önce 3 ayrı raporun hazırlandığı ve tarafların çelişkili bulduğu için itiraz ettiği Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yargılamayı yapan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu’ndan detaylı rapor talebinde bulunmuştu.

‘EVDEKİ KAN KAPLAN’A AİT’

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Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor, cuma günü mahkemeye ulaştı. Raporda, “Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği değerlendirmiştir. Dava dosyasında mevcut tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgular dikkate alındığında, çocuğun düşme esnasında canlı olduğu belirlenirken, bilinç durumu ise mevcut verilerle bilinememektedir” ifadelerine yer verildi. Raporda, olayın gerçekleştiği evden alınan kan örneklerinin tutuklu sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğu ve Duygu Delen'e ait DNA profili elde edilemediği de vurgulandı.

Şubat ayında yapılacak yargılamada, detaylı Adli Tıp raporu ile birlikte karar verilmesi bekleniyor.