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Düşen helikopterden yürek yakan haber

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#İZMİR#Menderes#Orman Yangını
Düşen helikopterden yürek yakan haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Orman yangınına müdahalede kullanacağı suyu almak için alçaldığı sırada Tahtalı Barajı’na düşen helikopter içindeki 3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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İZMİR Menderes’teki ormanlık alanda geçen cumartesi günü yangın çıkmıştı. Saat 23.53’te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebatın olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, bilinmeyen nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düşmüştü. 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkânlarıyla yüzerek karaya çıkmıştı. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Düşen helikopterden yürek yakan haber

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Akif Tutuk’a ulaşılamadı.

BALÇIĞA SAPLANMIŞ

Ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Dün sabah havanın aydınlanmasıyla ekipler arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Helikopterde bulunan ve arama çalışmaları süren 3 mürettebattan Mehmet Akif Tutuk’un babası Ahmet Tutuk da Tahtalı Barajı’na gidip yetkililerden bilgi aldı. Öğle saatlerinde dalgıçlar, Kırgız uyruklu 2 personelin daha cesedine ulaştı. Ekipler yürüttükleri çalışmalara rağmen Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’a ulaşamadı. İki kişinin cansız bedeni ile helikopter enkazını su yüzeyine çıkarmak için dalgıçlar, enkaza sualtında balon bağladı. Sualtında şişirilen balonlarla enkazın suyun yüzeyine çıkması sağlandı.

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Helikopter enkazı kurtarma balonlarıyla saplandığı balçıktan çıkarılıp yüzdürülürken, enkazın bugün tamamen kıyıya çıkarılması bekleniyor. Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara ekipler bu sabah kaldığı yerden devam edecek.  

Düşen helikopterden yürek yakan haber
Menderes’teki orman yangını 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#İZMİR#Menderes#Orman Yangını

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