Düş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Düş sözcüğü “tüş” sözcüğünden evrilmiştir. Geçmişten günümüze kadar gelmiş ve hala çok sık kullanılan sözcüklerdendir. TDK kendi sözlüğünde, düş sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimenin “rüya” sözcüğü olduğunu açıklamıştır.

Düş Eş Anlamlısı

Düş, uyurken kişinin şekillenen olayların, görüntülerin ve düşüncelerin bütünüdür. Benzer bir şekilde zihinde tasarlanmış ve gerçek olmayan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Düş sözcüğünün eş anlamlısı olarak “rüya” sözcüğü kabul edilmektedir. Geçmişten günümüze kadar rüya sözcüğü daha çok manası üzerinden kullanılırken düş sözcüğü ise alternatif olarak kullanılmaktadır.

TDK ye göre düş gerçekleşmesi ümit edilen şey gerçek olmayan imge şeklinde açıklamıştır. Aynı zamanda resmi sitesinde düş kelimesinin eş anlamlısının “rüya” sözcüğü olduğunu söylemiştir. Ayrıca Dalaloğlu’nun; Gündüz hayalimde gece düşümde sözleriyle örneklendirmiştir. Göründüğü iki bu iki sözcüğü aynı mana bakımından değerlendirebilirsiniz.