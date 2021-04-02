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GeriGündem Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi
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Gündem
Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

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Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, K- 9 narkotik köpeği Lina’nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan kente, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina’nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.E.E. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından adliye sevk edilecek.

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