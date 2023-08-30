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Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

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#Bursa#Yangın Tüpü#Yangın Tüpü Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 15:46

Bursa'da yaşanan olayda açık kasa kamyonetle seyir halinde olan bir grup genç, otobüs durağında bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. 7 kişi polis tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin ifadeleri 'pes' dedirtti. Öte yandan aynı olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de yaşanmıştı. Otomobildeki 3 kişi, kaldırımda bekleyen bir kadına yangın tüpü sıkmıştı.

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Olay, 18 Ağustos gecesi Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaşıp burada bankta oturan C.B. isimli kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktı.

Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

Görüntülerde, C.B.'nin, oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin arkasından yangın söndürme tüpünü sıkan Y.T. (21) ile görüntüleri çeken B.S. (17), S.A. (20), B.Ö.(20), Ö.K.(20), İ.M. (21) ve F.B.'yi (19) gözaltına aldı.

Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

EĞLENCE OLSUN DİYE YAPMIŞLAR

Emniyetteki ifadelerinde gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

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#Bursa#Yangın Tüpü#Yangın Tüpü Saldırı

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