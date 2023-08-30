Duraktaki kişiye yangın tüpü sıkanlar gözaltına alındı... İfadeleri şaşkına çevirdi

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Olay, 18 Ağustos gecesi Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaşıp burada bankta oturan C.B. isimli kişiye yangın söndürme tüpüyle gaz sıktı.

Görüntülerde, C.B.'nin, oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü. Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin arkasından yangın söndürme tüpünü sıkan Y.T. (21) ile görüntüleri çeken B.S. (17), S.A. (20), B.Ö.(20), Ö.K.(20), İ.M. (21) ve F.B.'yi (19) gözaltına aldı.

EĞLENCE OLSUN DİYE YAPMIŞLAR

Emniyetteki ifadelerinde gazı eğlence olsun diye sıktıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.