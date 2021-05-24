Durakta cinayet

İstanbul'da Metin Atay, geçen perşembe günü Kağıthane’deki Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gitmişti. Saat 15.20 sıralarında hastaneden çıkarak, hastanenin yanındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada ortaya çıkan medikal maskeli bir kişi, Atay’a silahla peş peşe ateş etti. Sol ayak, sağ ve sol karın boşluğundan yaralanan Atay, kendini durağın arkasına atarak yeni kurşunların hedefi olmaktan kurtulmak istedi. Atay, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Hastaneye kaldırılan Atay hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay yerinde 5 kovan ve 1 mermi çekirdeği bulan polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Ekipler, Atay’ı, kasten yaralamadan 2 suç kaydı olan Ramazan Çeçen’in (20) vurduğunu belirledi. Çeçen gözaltına alınırken, üzerinden olayda kullandığı tabanca çıktı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Çeçen tutuklandı. İddiaya göre Metin Atay’ın daha önce Çeçen’in bir akrabasını bıçaklayarak yaraladığı, saldırının da bu olayın misillemesi olduğu öğrenildi. Atay, Kağıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği Kağıthane Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.





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