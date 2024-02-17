Durağa dalıp 2 kişinin ölümüne neden olmuştu... Savcı uyuyan şoförün cezasını az buldu

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Duraktakilerden Hikmet Kaya (51) ve Ahmad Rzyaev (52) hayatlarını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kamera görüntülerinden uyuduğu tespit edilen Sefer Baldan’a 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi olaydaki tüm kusurun şoförde olduğunu belirledi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, şoföre taksirli suçtan 15 yıl ceza istendiğini ancak cezanın bilinçli taksirle işlendiğini ve 22.5 yıl ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

‘SUÇUM YOK’

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Sefer Baldan, “Suçum yoktur. Tansiyon ilacımı almamam nedeniyle uyku halinde olduğum görülecektir. Bile isteye bu kazaya sebep vermedim” dedi. Mahkeme, sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.