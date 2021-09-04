Durağa daldı! 1 ölü, 11 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda dün saat 10.00 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi’nde kaza meydana geldi. E.G. caddede seyir halindeyken epilepsi krizi geçirince, yönetimindeki 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç hızla, otobüs bekleyenlerin olduğu durağa daldı. Durakta bekleyen ve kaldırımda yürüyen 12 kişi, aracın çarpması ile etrafa savruldu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Suzan Metin hayatını kaybetti. 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu, 8 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından araç şoförü E.G. gözaltına alındı.

40 YILLIK MUTLULUKLARI BİTTİ

Kazada ağır yaralanan 70 yaşındaki İlhami Metin, belindeki fıtık nedeniyle eşi Suzan Metin’i de yanına alarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gidecekti. Oradan da birlikte Büyükçekmece’deki yazlıklarına geçmeyi planlamışlardı. Ancak durağa gelmelerinden dakikalar sonra feci kaza meydana geldi. Kazada Suzan Metin hayatını kaybetti, İlhami Metin ise ölümle pençeleşiyor. Çiftin yakınları, “İlhami Bey, Kasımpaşa’nın en eskilerindendir. Çok beyefendi bir insandı. Kaza, 40 yıllık mutluluklarına son verdi” dedi.

'İNSANLAR PAZARA GİDİYORDU'

Kazayla çevredeki esnaf ve vatandaşlar da şok yaşadı. Görgü tanıklarından Mustafa Ayarcı, “Dükkânda oturuyordum. Kasımpaşa pazarı vardı. Etraf çok kalabalıktı. İnsanlar pazara gidiyordu. Normalde bu saatlerde durakta bu kadar insan olmaz. Pazar olduğu için bekleyen insanlar vardı. Birden araç hızla gelip kaldırıma çıktı. Ardından durağa daldı. Birçok insan aracın altında kaldı. Bağıranlar, yardım isteyenler... İnsanlar yardıma koştu” dedi. Görgü tanıklarından Fatma Sözlü ise “Şoför kendinde değildi. Suratı sapsarı olmuştu. Pazar olduğu için sürekli trafik var. Şoför birden durağa girdi. Adamın sara krizi geçirdiği söylendi” diye konuştu.





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