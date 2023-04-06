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'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarptı, o anlar kamerada

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#Polis#Bursa#Çevirme
Dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarptı, o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 11:09

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayan Adem S. (37) otomobiliyle, polis memuru Z.Y.’ye (35) çarptı. Z.Y. yaralanırken, o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Adem S. ise İstanbul’da yakalanıp, gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle kendisini durdurmak isteyen polis memuru Z.Y.’ye çarptı. Yaralanan Z.Y., ekip arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan Polis ekipleri, Adem S.'yi kaçtığı İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde yakaladı. Çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlenen Adem S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Polis#Bursa#Çevirme

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