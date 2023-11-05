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Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polise çarptı

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#Gaziantep#Trafik Polisi#Polis
Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polise çarptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 16:26

Gaziantep'te kaza sonra yolda güvenlik tedbiri alan trafik polisi Emrullah Günenç'e (40), 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada polis memuru yaralanırken, kaçan sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, gece geç saatlerde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Sani Konukoğlu Bulvar'nda yaşanan kazanın ardından trafik polis ekibi, güvenlik önlemi almak için yola dubalar yerleştirdi. Bu sırada yolda trafik akışını sağlayan polis memuru Emrullah Günenç'e, 'dur' ihtarı yapmasına rağmen Murat K. kontrolündeki 27 KM 709 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Günenç'in başına 8 dikiş atıldı. Kaçan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince yakalandı.

Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla polise çarptı

Sorgusunda; polis memurunu geç fark ettiğini, panikleyerek çarptığını, ardından da korkarak bölgeden uzaklaştığını belirten Murat K., ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı. 

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#Gaziantep#Trafik Polisi#Polis

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