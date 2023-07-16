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'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu

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#İstanbul#Kağıthane#Polis
Dur ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 04:02

İstanbul Kağıthane’de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

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Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca ‘Dur’ ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul#Kağıthane#Polis

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