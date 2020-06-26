'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım

İstanbul'da yaşayan Mehmet Efe Öney, Antalya'dan satın aldığı motosikleti ile seyir halindeyken Bucak'ın İnsuyu mevkisindeki polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam eden Öney, Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda durduruldu.

Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.

Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.