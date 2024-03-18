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'Dur' ihtarına uymadı, kamyonetin altına girdi

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#Bursa#Motosiklet#Sürücü
Dur ihtarına uymadı, kamyonetin altına girdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 12:00

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile arkadaşı, yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Caddesi'nde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Kaçmaya başlayan sürücünün kontrolünü kaybettiği 16 MB 4953 plakalı motosiklet, park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonetin altında sıkışan motosikletteki Suriye uyruklu sürücü B.K. (16) ile arkasında oturan D.B. (16), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, B.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira ceza kesildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dur ihtarına uymadı, kamyonetin altına girdi

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#Bursa#Motosiklet#Sürücü

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