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'Dur' ihtarına uymadı, 50 kilometre kaçtı! 5 araca çarptı, darptan polis kurtardı

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#Polis#Konya#Minibüs
Dur ihtarına uymadı, 50 kilometre kaçtı 5 araca çarptı, darptan polis kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:39

Konya’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi, 50 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan sürücünün çarpıp kaçtığı araç sahipleri tarafından darp edilmesini ise kaçtığı polis ekipleri engelledi.

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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Çimenlik Caddesi üzerinde 42 ADV 963 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı.

Dur ihtarına uymadı, 50 kilometre kaçtı 5 araca çarptı, darptan polis kurtardı

Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, kaçtığı sırada 1’i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Polis ekipleri, minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi Arafi Paşa Sokak üzerinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darp etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti. Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar, emniyete götürüldü. Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü M.K.’ye idari para cezası yazıldı.

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#Polis#Konya#Minibüs

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