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İztuzu Plajı’nda kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yavruları denizle buluşmaya devam ediyor. 6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu’na gelen yerli-yabancı ziyaretçiler plajı 08.00 - 20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00’den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta caretta’ların kullanımına bırakılıyor.

DENGELİ KULLANIM

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, plajın deniz kaplumbağaları ile turistlerin dengeli şekilde kullanımına açık bir kumsal olması açısından dünyaya örnek olduğunu belirtip, “Plajdaki ziyaretçilere yuvalama zonu denilen bölgenin kullanımı yasak. Bu çalışma, bütün deniz kaplumbağa üreme alanlarında kullanılabilecek çok güzel bir örnek. Buradan gidip kendi ülkelerinde bu uygulamayı hayata geçiren çok sayıda biliminsanı arkadaşımız bulunuyor. Dünyaya örnek oluyoruz” dedi.