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Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

#Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen İlk Bilim İnsanı#Macellan#Pisagor
Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir

Dünyanın yuvarlak olduğu fikri farklı kişiler tarafından ortaya atılmış ancak fiilen ilk kanıtlayan kişi Macellan’dır. Peki, Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir?

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İlk olarak dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen kişi, M.Ö. 500’lü yıllarda Pisagor’dur. Sisamlı Pisagor, antik İyonya'nın en ünlü düşünürlerinden biri olmuş Yunan filozof ve Pisagorculuğun kurucusuydu. Politik ve dinî öğretilerini daha çok Magna Graecia'da yayan Pisagor, önce Platon ve Aristo'nun felsefelerini sonra ise tüm Batı felsefesini etkiledi. En popüler önermesi "Pisagor'un teoremi"dir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihai gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.

Dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen ilk kanıtlayan kişi ise Macellan’dır. Ferdinand Macellan, 1519'dan 1522'ye kadar Doğu Hint Adaları'na beraber sefer düzenlediği dostu Juan Sebastián Elcano ile birlikte, dünyanın çevresini dolaşan ilk insan olan Portekizli kaptan ve kâşif. İspanyol İmparatorluğu'nun desteğiyle denize açıldı.

Dünyanın Yuvarlak Olduğu Ne Zaman Kanıtlandı?

Macellan ilk deniz yolculuğuna 1505 yılında 25 yaşındayken başladı. Macellan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için ilk kez keşif seferlerine ise 1512 yılında çıktı. Macellan’nın çıktığı bu keşif gezisi dünya çevresinde yapılan ilk gezi olarak tarihe geçti. Macellan Güney Amerika’da bulunan boğazdan geçerek Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu birleştirecek bir gezi yaptı.

 

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#Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen İlk Bilim İnsanı#Macellan#Pisagor