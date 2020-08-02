Dünyanın yuvarlak olduğunu kim buldu ve keşfetti? Dünyanın yuvarlak olduğu ne zaman kanıtlandı

Dünyanın yuvarlak olduğunu fiilen ilk kanıtlayan Macellan oldu. Macellan keşif için çıktığı deniz yolculuğunda Batıya ve doğuya gidildikçe saat farkları olduğunu gözlemledi.

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Buldu ve Keşfetti?

Dünyanın yuvarlak olduğunu yaptığı keşif gezileri sonucunda Macellan buldu. Keşif esnasında öncelikle batı ve Doğu arasındaki saat farklarını ve günlerin arasındaki uzunluk farkını keşfettiler. Yönler arasındaki saat farkları nedeni ile denizciler için uluslararası bir saat sistemi kuruldu.

Keşif seyahatlerinden döndüklerinde seyir defterindeki ilk tarihle son tarihin birbirini tutmadığını gözlemleyerek yaptıkları hesaplar sonucunda günlerin arasındaki uzunluk farkını hesapladılar. Tüm bu araştırmalar uzun yıllar sürdü ve sonucunda dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Macellan 1521 yılında Filipinler’deki Mactan savaşında son seferini tamamladıktan hemen sonra da vefat etti.

Dünyanın Yuvarlak Olduğu Ne Zaman Kanıtlandı?

Macellan ilk deniz yolculuğuna 1505 yılında 25 yaşındayken başladı. Macellan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için ilk kez keşif seferlerine ise 1512 yılında çıktı. Macellan’nın çıktığı bu keşif gezisi dünya çevresinde yapılan ilk gezi olarak tarihe geçti. Macellan Güney Amerika’da bulunan boğazdan geçerek Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu birleştirecek bir gezi yaptı.