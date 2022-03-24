Dünyanın yaşlısına Türkiye modeli

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 24 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bine ulaştı. Türkiye hâlâ genç nüfusa sahip ve bu anlamda avantajlı ülkelerden biri olsa da yaşlı nüfusun artış hızı yüksek olduğundan hayatın içinde kalmaları önemli. Peki, dünya yaşlıları için neler yapıyor ve Türkiye nasıl bir yol izlemeli?

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda konuşan TÜSAD Geriatri Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Serap Akçalı Duru, şöyle konuştu: “Bugüne kadar Avrupa’da, nispeten daha sosyal devletlerin olduğu yerlerde yaşlı bakımevleri ve huzurevleri yaygındı. Ancak sonradan bu modelin de yaşlıları sosyal hayattan daha çok kopardığı ve hapsettiği fark edildi.

AİLE YAŞAMI ÖNEMLİ

Şu anda dünya bizim modelimize dönüyor. Aile fertleri ile vakit geçirmeleri yönünde çalışmalar yapılıyor. Yaşlılar, aile ile birlikte olmalı ve sosyalleşmeli. Örneğin Türkiye’de mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı yüzde 56.2 oldu. Bu insanlar mutluluklarının en büyük kaynağı olarak ise ailelerini ve çocuklarını, torunlarını söyledi. Biz kültürel olarak bu anlamda güçlüyüz. Düzenli yürüyüşler yapmak, sohbet etmek ve mümkünse hafif koşullarda çalışmalarını sağlamak çok önemli.

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ONLAR İÇİN TELE-TIP

Yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3’üncü ülke olan İtalya, COVID-19’un ilk zamanlarında çok ağır kayıplar verdi ve büyük acılar yaşadı. Bu dönem Türkiye’de de hastaneye gitmekten korkan pek çok 65 yaş üstü birey tedavilerini aksattı. Sağlık Bakanlığı ise pandemi ile birlikte yeni bir uygulamayı hayatımıza soktu: Tele-tıp ile uzaktan muayene. Şu anda tele-tıp uygulamaları birkaç merkezde başladı ancak yaygınlaşması bekleniyor. Yaşlılar böylelikle hem hastanede virüslerden korunmuş olurlar hem de kronik hastalıkların takibini aksatmamış olur.”

KRİTİK EŞİK 65 YAŞ

Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üstünü ‘yaşlı’ olarak kabul ediyor ancak 3 gruba ayırıyor:

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Genç yaşlı: 65-74 yaş arası

Orta yaşlı: 75-84 yaş arası

En yaşlı: 85 yaş ve üstü

ÇALIŞAN YAŞLILAR TARIMLA UĞRAŞIYOR

Doç. Dr. Serap Akçalı Duru, ilginç bir veriye daha dikkat çekerek Türkiye’de işgücüne katılan yaşlıların yüzde 64’ünün tarım ile uğraştığını söyledi. Yani Türkiye’yi ‘besleyenler’ arasında hâlâ yaşlılar var. Araştırmalara göre istatistikler şöyle:

En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke yüzde 34.3 ile Monako, yüzde 28.8 ile Japonya ve yüzde 22.8 ile İtalya oldu.

Türkiye 167 ülke arasında 68. sırada.

Türkiye’de yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü.

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 859 yaşlı olduğu görüldü.

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Türkiye’de eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025’te Türkiye’de yüzde 11, 2030’da ise yüzde 12.9 olması bekleniyor.

İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 4 kat arttı.

Yaşlı nüfusun ülkemizde işgücüne katılma oranı yüzde 10.