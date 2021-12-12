Dünyanın tüm renkleri bu okulda

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Tarihi yarımadadaki okulun 1034 öğrencisinden 194’ü yabancı uyruklu ve bu yabancı nüfus tam 29 farklı ülkeden geliyor. Bu ülkeler başta Suriye olmak üzere; Pakistan, Ürdün, Libya, Lübnan, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Kenya, Belçika, Rusya, Gürcistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Endonezya, Moldova, Filistin, Somali, Cibutu, Senagal, Yemen, ABD ve Surinam... Fatih’teki diğer okulların da İskenderpaşa İlkokulu’ndan pek farkı yok. Çoğunda toplam öğrenci sayısının yüzde 20-25’ini yabancılar oluşturuyor. Hatta bu oranın yüzde 30’a kadar çıktığı okullar bile var.

ÇOKULUSLUYUZ

Okul olarak farklı kültürleri tanıdıkları gibi çocukların da birbirlerinden çok şey öğrendiğini belirten İskenderpaşa İlkokulu Müdürü Burhan Feyzoğlu, bazen dil sorunu yaşadıklarını ifade ederek şunları anlatıyor: “Çokuluslu olmanın zor yanları da var, güzel tarafları da. Dil konusunda bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Özellikle yeni gelen öğrenciler, veliler doğal olarak Türkçe bilmiyor ancak kısa sürede öğreniyorlar. Öğretmenlerimiz yabancı öğrencilerimizin de rahatlıkla anlayabileceği biçimde ders işlemek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Genellikle öğrenciler için en zor ders matematiktir ama bizde matematik en avantajlı ders. Çünkü öğrenciler dil konusunda zorlansa da sayıların, işlemlerin dili evrensel. Dolayısıyla sayısal dersler, yabancı öğrencilere daha kolay geliyor.

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Çocuklar, velilerden daha çabuk Türkçe öğreniyor çünkü okulda sürekli diyalog halindeler. Çok farklı kültürden öğrencilerimiz var. Bunların hepsi kültürel özelliklerini ortama yansıtıyorlar.



Öğrenciler kendi aralarında birbirlerinin kültürlerini zaten öğrenmiş oluyor, aynı zamanda bizler de öğreniyoruz. Kendi ülkesinde mühendis, doktor, akademisyen olan velilerin çocukları da var. Onlar da kendi eğitim sistemlerini, çalışmalarını anlatıyor. Çocuklar da kendi aralarında dışlama gibi bir çatışma yaşamıyor. Aksine farklılıklar onları mutlu ediyor, farklı kültürlere dair bir şeyler öğrenmek heyecanlandırıyor. Çocuklar gayet önyargısız, ‘Sen oradansın ben buradanım’ gibi bir cümle duyamazsınız. Hiçbir öğrencimizi ve velimizi diğerinden ayırt etmiyoruz, hepsini aynı şekilde kucaklıyoruz. Bir sorun varsa çözüyoruz, sağ olsun onlar da okul için yapabilecekleri bir şey olduğunda bizlerin yanında olup destek veriyorlar.”

İŞ İMKÂNI FATİH’TE BULUŞTURUYOR

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İstanbul’da yabancıların en çok yoğunlaştığı ilçelerden biri Fatih. Suriyeliler en fazla Süleymaniye bölgesini, Afrikalı yabancılar ise Aksaray, Laleli ve Beyazıt’ı tercih ediyor. Bu yoğunlaşmanın başlıca nedeni Fatih ilçesinde yabancılar için iş imkânlarının bulunması. Özellikle Laleli bölgesindeki mağazalar yabancılar için tam bir istihdam merkezi. Bu bölgedeki iş yerleri genellikle yabancı müşterilere hizmet verdiğinden çalışanlarını da yabancılar arasından seçiyor. Dolayısıyla aileler Fatih’e yerleşiyor, çocuklar da adrese dayalı sistem gereği bu bölgedeki okullara gönderiliyor. Yabancı öğrencilerin fazla olması okulda daha farklı eğitim öğretim uygulamalarını gerektiriyor. Bunun için bu tür okullarda yabancı öğrencilerin adaptasyonunu sağlayacak öğretmenler görevlendiriliyor.