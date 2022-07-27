Dünyanın tahılını İstanbul dağıtacak

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İstanbul’da geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya ile Ukrayna temsilcileri arasında yapılan dörtlü zirvenin ardından Karadeniz’de bekleyen tahıl gemilerinin İstanbul’a nakli için düğmeye basıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul’a gittiğini duyurdu.

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HIZLA ÇÖZÜLECEK

Açıklamada, “Ukrayna limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi’nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul’da çalışmalarına başladı. İleri düzeyde Rus uzman grubu İstanbul’a gidecek ve dörtlü formatta çalışmalara başlanacak. Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak” denildi. Rus uzman grubunun başındaki ismin Tuğamiral Eduard Luik olduğu belirtildi.

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BM: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE

Bu arada BM ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna’daki tahılın ilk sevkıyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından hareket edebileceğini söyledi. Tahıl sevkıyatının ilk olarak Chornomorsk Limanı’ndan yapılması planlanıyor. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “İlk geminin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi, denizcilik endüstrisi ile bağlantı kuracak ve çok yakın bir zamanda gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlayacak. Bütün taraflar taahhütlerini yeniden teyit etti” dedi. Anlaşmanın tüm taraflarının İstanbul’daki Milli Savunma Üniversitesi’ndeki Ortak Koordinasyon Merkezi’nde bulunacağını söyleyen Haq, merkezin tüm gemi hareketlerini ve denetimlerini izleyeceğini belirtti.

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Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov ise, “Önümüzdeki 24 saat içinde limanlarımızdan ihracatı yeniden başlatmak için çalışmaya hazır olacağımıza inanıyoruz. Bu öncelikle Chornomorsk Limanı’ndan olacak. Sonra Odesa, ardından Pivdeny Limanı’ndan gerçekleşecek” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, “Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin hayata geçirildiğine dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin hayata geçmesi konusundaki çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bunun kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu konuda çok çalıştılar. Şimdi bu çabalar meyvelerini verecek. BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz” dedi.