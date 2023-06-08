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Dünyanın gözü İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#İstanbul#Şampiyonlar Ligi Finali
Dünyanın gözü İstanbul’da
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

Şampiyonlar Ligi Instagram hesabından İstanbul videosu yayınlandı. Cumartesi günü, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçı için paylaşılan tanıtım videosu, kısa sürede 3 milyon beğeni aldı.

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UEFA’nın Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından, Manchester City ile Inter arasında cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Final karşılaşması için, kupanın İstanbul yolculuğu ve macerasını anlatan bir tanıtım filmi yayınlandı. 21 farklı mekânın görüntülendiği videoyla, maça gelecek olan misafirlere kupa üzerinden İstanbul rehberliği gerçekleştirildi.

 “Follow The Trophy’s Footsteps” (Kupanın izinden gidin) konseptiyle hazırlanan video, UEFA’nın “Champions League” (Şampiyonlar Ligi) Instagram hesabından izlenebilir.

Kupanın İstanbul yolculuğu ve macerasının anlatıldığı 43 saniyelik paylaşım, kısa sürede yaklaşık 3 milyon beğeni aldı.

ÇEKİMLER MARTTA YAPILDI

Video için 17-20 Mart tarihlerinde İstanbul’un en önemli mekânlarında Şampiyonlar Ligi Kupası’nın fotoğraf ve video çekimleri yapıldı. AKM, Atlas Sineması, Yerebatan Sarnıcı, Rami Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, Balat, Sultanahmet, Kapalıçarşı başta olmak üzere 21 farklı mekân taraftarlara tanıtılıyor.

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Dünyanın gözü İstanbul’da

Dünyanın gözü İstanbul’da

Dünyanın gözü İstanbul’da

DİKKAT! BU YOLLAR KAPALI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ve beraberinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 7-11 Haziran’da kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı.

PAZAR SAAT 23.00’E KADAR

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle düzenlenecek programlar için Fatih’te 7 Haziran saat 08.00’den 11 Haziran saat 23.00’e kadar trafiğe kapatılacak yollar; Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı arası yan yol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Sahil Kuzey yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları, Sahil Güney yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları olarak duyuruldu. Alternatif güzergah ise Sahil Kennedy Caddesi olarak açıklandı.

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CUMARTESİ ŞİŞLİ-TAŞKIŞLA

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali müsabakası nedeniyle Şişli’de 10 Haziran saat 07.00’den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yol Şişli-Taşkışla Caddesi olarak belirtildi. Alternatif güzergahların ise Bedri Karafakioğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Valikonağı Caddesi, İnönü Caddesi, Maçka Caddesi, Süleyman Seba Caddesi olduğu duyuruldu.

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#Şampiyonlar Ligi#İstanbul#Şampiyonlar Ligi Finali

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