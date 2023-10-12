Dünyanın gözleri bozuk... Bugün Dünya Görme Günü

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tüm dünyada en az 2.2 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 8.4 milyon kişide görme bozukluğu bulunuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Topçu Yılmaz, göz hastalıklarını önlemek ve göz sağlığını korumak için Hürriyet’e şunları söyledi:

“Dünyada körlük, görme bozukluğu ve göz sağlığı için yapılması gerekenlere dikkat çekmek üzere 2000 yılından beri, her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü ‘Dünya Görme Günü’ olarak kutlanıyor. ​Görme bozukluğunun etkileri her yaş grubunda farklı oluyor. Çocukluk döneminde ciddi görme bozukluğu olan çocuklarda motor, duyusal, sosyal becerilerin gelişimi belirgin olarak gecikiyor, okul başarısı düşüyor ve bu durum çocuğu bir ömür boyu etkiliyor. Erişkinlerde ise görme bozukluğu işgücüne katılımı azaltıyor, sosyal izolasyona, ev ve iş kazalarında artışa neden oluyor.

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Doç. Dr. Pınar Topçu Yılmaz

‘KISA MOLALAR VERİN’

​Göz hastalıklarını önlemek ve göz sağlığını korumak için yapılması gerekenler var. Örneğin sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın ve sigaradan uzak durun. Özellikle çocukların günde 1.5 - 2 saat dışarıda vakit geçirmeleri sağlıklı göz gelişimi açısından önemli. Güneşin zararlı etkilerinden gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü kullanın. Bilgisayar ekranınızı göz seviyenizden 10-12 cm aşağıda ve gözlerinizden en az 50 cm uzakta olacak şekilde konumlandırın. Monitörünüzün ekran aydınlatmasını, bulunduğunuz ortamın aydınlatmasından daha az olacak şekilde ayarlayın. Gün içinde kısa molalar verin​.”

EKRAN BAŞINDAYKEN DİKKAT EDİN

- Cep telefonu ve tablet kullanımının tüm yaş gruplarında çok arttığını söyleyen Doç. Dr. Pınar Topçu, “Küçük ekrana uzun süreler bakmak gözde bulanık görme, ağrı, yorgunluk, kızarıklık ve göz kuruluğuna sebep oluyor. ‘Dijital göz yorgunluğu’ olarak da adlandırdığımız bu durumu önlemek için gün içerisinde sık sık mola vererek uzağa bakılmasına özen gösterilmesini öneriyoruz.

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‘DAHA AZ KIRPIYORUZ’

Ekrana bakarken gözlerimizi daha az kırpıyoruz. Bu da göz kuruluğuna neden oluyor. Bu nedenle ekrana bakarken gözlerimizi daha sık kırpmak ve doktorunuz uygun görürse gözyaşı damlaları ile gözü nemlendirmek de ekrana bağlı şikâyetleri azaltabilir” dedi.