Dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek kalbine yenik düştü

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Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği ‘Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası’nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi’ne tedaviye alındı. Ameliyat öncesi sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Özyürek’in, sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, “Rize Devlet Hastanesi’nde beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler” notuyla son fotoğrafını paylaştığı görüldü.

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Mehmet Özyürek’in Cuma günü Artvin’de toprağa verileceği belirtildi. (DHA)