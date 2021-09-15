‘Dünyanın en eski mozaiği Yozgat’ta’

Kazı alanında inceleme yapan Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Uşaklı Höyük’teki kazı çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İtalya Pisa Üniversitesi ile Bozok Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Çiftçi, kazı çalışmalarında 3x7 metre ebadında 3 bin 147 taştan oluşan mozaik bulunduğunu belirterek, “Yapılan bilimsel çalışmalarda, bulunan mozaiğin dünya tarihinde ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması mozaiğin yapısından da görülmektedir çünkü çok ilkel yapıdadır. Burayı turizme kazandırmayı planlıyoruz” dedi.



‘HİTİT DÖNEMİNE AİT’

Pisa Üniversitesi öğretim üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Anacleto D’agostino da buldukları mozaiğin milattan önce 1500 yıllarına ait olduğunu belirtti. Mozaiğin dünyanın en eskisi olduğunu vurgulayan D’agostino, “Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan’da benzer mozaikleri biliyoruz fakat buradaki mozaiğin oradakinden eski olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.







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