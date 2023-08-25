Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya'da

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Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'yla, Doğu Akdeniz'de birlikte tatbikat gerçekleştiren ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya'ya açıklarında demirledi.

GEMİDE GÖREVLİ KOMUTANDAN AÇIKLAMA



Gemide görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Tuğamiral Erik J. Eslich, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, Antalya’ya ulaşmadan önce Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri’ndeki ortaklarımızla birlikte hareket ederek birçok alanda bir dizi tatbikat gerçekleştirmiştir. Bu tatbikatlar, Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmiş ve birlikte çalışabilirlik hedeflerimizi ileri bir noktaya taşıyarak denizcilik taktik ve usulleri konusundaki ortak anlayışımızı geliştirmiştir. Buna ilaveten, kolektif çabalarımız bölgede barış ve istikrarın tesisini sağlama yönündeki ortak hedefimizi güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

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ABD Donanması’nın en yeni ve en gelişmiş düzeydeki uçak gemisi, Ford sınıfı uçak gemilerinin en üst derecedeki gemisi olarak tanımlanıyor.