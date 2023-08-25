×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya'da

Güncelleme Tarihi:

#TCG Anadolu#Doğu Akdeniz#Antalya
Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalyada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 18:40

ABD Donanması’nın en yeni, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya'ya geldi.

Haberin Devamı

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'yla, Doğu Akdeniz'de birlikte tatbikat gerçekleştiren ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya'ya açıklarında demirledi.

GEMİDE GÖREVLİ KOMUTANDAN AÇIKLAMA

Gemide görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu Komutanı Tuğamiral Erik J. Eslich, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, Antalya’ya ulaşmadan önce Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri’ndeki ortaklarımızla birlikte hareket ederek birçok alanda bir dizi tatbikat gerçekleştirmiştir. Bu tatbikatlar, Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmiş ve birlikte çalışabilirlik hedeflerimizi ileri bir noktaya taşıyarak denizcilik taktik ve usulleri konusundaki ortak anlayışımızı geliştirmiştir. Buna ilaveten, kolektif çabalarımız bölgede barış ve istikrarın tesisini sağlama yönündeki ortak hedefimizi güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalyada



ABD Donanması’nın en yeni ve en gelişmiş düzeydeki uçak gemisi, Ford sınıfı uçak gemilerinin en üst derecedeki gemisi olarak tanımlanıyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCG Anadolu#Doğu Akdeniz#Antalya

BAKMADAN GEÇME!