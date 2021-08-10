Dünyanın en büyüğü Van Gölü'nde

Van Gölü'nde her geçen gün biliminsanlarını heyecanlandıran yeni keşifler yapılıyor. Bir süre önce 18 metre civarında ve 50 bin yaşında olduğu tahmin edilen dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde yeni bir keşfe daha imza atıldı. Bitlis Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un araştırmaları sayesinde keşfedilen mikrobiyalitler, belgeselci Ali Ethem Keskin tarafından görüntülendi. 6 metre derinliğinde tespit edilen mikrobiyalitlerin boylarının yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.



‘40 METRELİK AĞAÇ GİBİ’

Mikrobiyalitlerle ilgili açıklama yapan Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Mustafa Akkuş, dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin Van Gölü'nde olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Kapalı bir göl olması ve ekstrem su kalitesi ile beraber dünyanın belki de en eşsiz ekosistemlerinin başında gelmektedir. Göl tabanından çıkan tatlı sularla birleşen alkalik karakterdeki su çökermeyi oluşturuyor. Burada siyona bakteriler faaliyete geçiyor ve sonuçta dünyanın en büyük mikrobiyalitleri meydana geliyor. Yani yerin altında 30-40 metre boyunda ağaç gibi yapılar düşünün, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde."



3’ÜNCÜ TÜR TESPİT EDİLDİ

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Dalgıç Cumali Birol da, “Adilcevaz’da farklı bir mikrobiyalit türüne rastladık. Daha önceden 2 tür vardı. Bunların birisi peribacası dediğimiz türden diğerleri de tatlı su çıkışının unsurundan kaynaklı olduğu yerler vardı. Bugün de daha farklı bir türe rastladık. Bu da şunu gösteriyor demek ki; Van Gölü halen keşfedilmesi, halen üzerinde çalışılması gereken büyük, efsane bir göl. Bu göle de sahip çıkmamız lazım diye düşünüyoruz" dedi.

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