Dünyanın cevabını merak ettiği soru: Bu fosiller uzaylı mı

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Meksika Kongresi’ndeki oturumda yeminli olarak söz alan gazeteci ve UFO (tanımlanamayan uçan cisim) bilimci Jaime Maussan, söz konusu iki varlığın Dünya’ya ait olmadığını öne sürdü. İki fosilin bir UFO aracının enkazının altında bulunmadığını vurgulayan Maussan, biliminsanları tarafından Peru’nun Cusco kentindeki diatom madenlerindeki kazıda ortaya çıktığı kaydetti. Halkın insan dışı varlıklarla ilgili bilgi sahibi olma hakkı olduğunu değerlendiren UFO bilimci, “Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız” dedi.

DNA KANITLARI ELDE EDİLDİ

Maussan, oturumda örneklerin Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi’ndeki biliminsanları tarafından araştırıldığını ve DNA kanıtları elde edildiğini ifade etti. Diğer DNA örnekleriyle karşılaştırmalar ve radyokarbon testlerinin yapıldığını dile getiren Maussan, laboratuarda örneklerin DNA’sının yüzde 30’undan fazlasının “tanımlanamayan” olarak isimlendirildiğini iddia etti. Kendisine adli araştırmacı Jose de Jesus Zalce Benitez’in de eşlik ettiğini söyleyen Maussan, fosillerin beş yerine 3 parmağının bulunmasının altını çizdi.

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KEŞİFLERİ DOĞRU ÇIKMADI

Harvard Astronomi Anabilim Dalı Direktörü Profesör Abraham Avi Loeb de Meksika hükümetinden bulguları ciddiye almasını ve incelemesini istedi. Maussan daha önce de benzer konulardaki keşifleriyle ismini duyurmuştu. 2017’de Peru’da bulunan ve daha sonra insan çocukları olduğu anlaşılan beş mumya da dahil olmak üzere, yanlışlığı teyit edilen ‘uzaylı keşfi’ iddialarını gündeme taşımıştı.

ÜÇ PARMAĞI VAR

Meksika Kongresi'nde gösterilen iki fosilin bin yıllık olduğu açıklandı. DNA'larının yüzde 30'unun tanımlanamadığı belirtilen iki 'uzaylı'nın üç parmaklı olduğu açıklandı.