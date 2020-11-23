Dünyada ilk 100'de

ABD’de yaşayan 12 yaşındaki Kağan Uz, kendi yaş grubunda satrançta dünya genelinde ilk 100’e girdi. 6 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından itibaren düzenli olarak satranç oynayan Kağan, ABD Satranç Federasyonu’nun açıkladığı kasım listesinde dünya sıralamasında 82’nci, Amerika genelinde ise 77’nci sırada yer aldı.

Uz Ailesi, Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşıyor. Satranç oynamayı 6 yaşında öğrendiğini söyleyen Kağan, “Satrancı bana abim öğretti” dedi. Satranç oynamaya 3 yıl kadar ara verdikten sonra 9 yaşında tekrar başlayan Kağan, “Satranç oynamayı seviyorum. İlk turnuvama 10 yaşımda katıldım” diye konuştu. Salgın öncesinde anne ve babasının kendisini satranç kulübüne götürdüğünü belirten Kağan, şimdi ise oyuna online devam ettiğini ifade etti. Kağan, “Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, daha iyi olmak istiyorum” dedi.

BÜYÜKLER KULÜBÜNE GİDİYOR

Anne İrem Uz, Kağan’ın Nevada’da okul çağı çocukları arasında katıldığı ilk turnuvada kupa aldığını söyledi. İlkokul 5. sınıfı okulunun isteği üzerine atlayan Kağan’ı ilk başta çocuk kulübündeyken daha sonra büyükler kulübüne götürmeye başladıklarını anlatan İrem Uz, “Kağan, daha yüksek puanlı oyuncular olduğu için büyükler kulübüne gitmeye başladı. Reno’da turnuvalara katıldı” dedi.

Reno küçük nüfuslu bir kent olduğu için çok fazla çocuk satranç aktivitesi bulamadıklarını ve bu nedenle Kağan’ın satranç kulübüne götürdüklerini anlatan İrem Uz, “İyiye gittiğini görünce internetten bir koç bulduk ve koçu ile haftada bir saat grup dersi alıyordu. Özel derse bir yıl önce geçti artık haftada bir saat özel ders alıyor” diye konuştu.

Kağan’ın ağustostan beri listelerde ilk 100’de yer aldığını belirten İrem Uz, “Kağan’ın sevdiği bir oyun olduğunu, satrançta iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum, listede adını görünce bana da sürpriz oldu. Bundan sonrası için daha fazla destek olmayı planlıyorum ve turnuvalara katılmayı düşünüyoruz” dedi.

TURNUVALARA 10 YAŞINDA BAŞLADI

6 yaşında abisinden satranç oynamayı öğrendiğini söyleyen Kağan Uz, ilk turnuvasına 10 yaşında katılmış. Pandemi sebebiyle oyunlara online devam ettiğini söyleyen Kağan Uz, “Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, daha iyi olmak istiyorum” dedi.

İlkokul 5. sınıfı okulunun isteği üzerine atlayan Kağan Uz’u ilk başta çocuk kulübündeyken daha sonra büyükler kulübüne götürmeye başladıklarını anlatan anne İrem Uz ise Kağan’ın ağustostan beri listelerde ilk 100’de yer aldığını belirtti.

İrem Uz, “Bundan sonrası için daha fazla destek olmayı planlıyorum ve turnuvalara katılmayı düşünüyoruz” dedi.