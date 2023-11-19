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Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseri'de yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak

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#Kayseri#Fosil#Choerolophodon
Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseride yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 12:57

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen ve dünyanın ilgisini çeken 7,5 milyon yıllık fosil faunası, yeniden canlandırma çalışmaları ile vatandaşlarla buluşuyor. Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türlerin yer aldığı sergi, Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda açılıyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği, dünyanın jeolojik tarihine adeta ışık tuttuğunu düşündüğü 7,5 milyon yıllık fosil faunasının yeniden canlandırma çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam ediyor.

Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseride yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak

Bu çerçevede 20 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da 7,5 milyon yıllık fosil faunasının yeniden canlandırma çalışmaları, Kayıp Fauna Belgeseli lansmanı ve Resim Sergisi açılışı Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirilecek. Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ve Proboscidae (Hortumlugiller), Bovidae (Boş Boynuzlular) ve Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler sergilenecek.

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Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseride yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak

En önemli buluntulardan biri olan Choerolophodon’un parçaları birleştirilerek yapılan ayaklandırma çalışmaları ise tamamlandı ve kafatasından birebir alınan kalıpla oluşturulan replikası da sergide yer alacak

Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseride yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin zenginliklerini gözler önüne seren 7,5 milyon yıllık fosillerin dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığını ifade etti.

Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseride yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak

20 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında gerçekleşecek olan sergi açılışına bütün vatandaşları davet eden Başkan Büyükkılıç, "Dünyada eşi benzeri olmayan 7,5 milyon yıllık fosil faunasını Büyükşehir Belediyesi Fuaye alanında sergiliyoruz. Bu fosiller bizim adeta kültür mirasımız. Bu kültürel mirası kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak ve tanıtmak bizim görevimiz. Doğanın koruyarak bize miras bıraktığı bir alanı korumaya çalıştık, tanımaya ve tanıtmaya gayret gösterdik. Doğanın tarihini yeniden Kayseri’nin belirlediğini görüyoruz. Kayserimiz açısından ve uluslararası boyut açısından önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

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Dünyada eşi benzeri yok: 7,5 milyon yıl önce Kayseride yaşamış... Sergi salonunda vatandaşlara sunulacak

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#Kayseri#Fosil#Choerolophodon

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