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Gündem
Haber Giriş: 30.04.2021 - 18:45 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü isim tepki gösterdi: MRNA bilmeyenler ‘kısırlık’ diyor…

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Hürriyet Bizimle’nin bugünkü konuğu ABD Jackson Laboratuvarı Genomik Tıp bölümü profesörü, dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Derya Unutmaz oldu.

Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Derya Unutmaz 17 günlük kapanma süreci ve sonrasını, BionTech, Sinovac ve Sputnik-V aşılarını, aşıların koruyuculuk oranlarını, 2 doz aşı arasının 2-3 aya kadar çıkarmanın sakıncası olup olmadığını, dünyadaki aşı politikaları ile ‘patent’ tartışmalarını değerlendirdi.

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