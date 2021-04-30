Dünyaca ünlü isim tepki gösterdi: MRNA bilmeyenler ‘kısırlık’ diyor…

Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Derya Unutmaz 17 günlük kapanma süreci ve sonrasını, BionTech, Sinovac ve Sputnik-V aşılarını, aşıların koruyuculuk oranlarını, 2 doz aşı arasının 2-3 aya kadar çıkarmanın sakıncası olup olmadığını, dünyadaki aşı politikaları ile ‘patent’ tartışmalarını değerlendirdi.

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