Dünyaca ünlü 500 beyin cerrahı eski tekniği konuştu

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Uluslararası Rhoton Derneği’nin düzenlediği ve dünyaca ünlü 500 beyin cerrahının yer aldığı bilimsel toplantının ana gündem maddesi “yarı oturur pozisyonda beyin ameliyatı” oldu. Toplantıya Harvard’dan katılan Beyin Cerrahı Prof. Dr. Ossama Al-Mefty, Türkiye’nin beyin cerrahisinde dünyada çok yukarıda bulunduğunu, bunun en önemli nedenlerinden birinin Prof. Dr. Gazi Yaşargil olduğunu belirtti. Uluslararası Rhoton Topluluğu Başkanı Japon Cerrah Prof. Dr. Toshio Matsushima ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. Shigeaki Kobayashi de toplantıda Prof. Dr. Uğur Türe’ye eşlik etti.

YARI OTURUR HALDE

Prof. Dr. Türe “Bu pozisyonda beyin ameliyatı tekniğinin bazı dezavantajları vardı. Bunların başında ise hastalarda hava embolisi oluşması durumuydu. Ancak bu ameliyatın çok önemli avantajları da vardı. Beyne sıvı dolmadığı için ameliyat daha rahat yapılabiliyordu. Özellikle beynin arka tarafında gerçekleşen operasyonlar bu teknikle daha iyi yapılabiliyor. Biz bu dezavantajı nöro anestezi uzmanlarıyla aştık. Hastanın ağzından bir ultrason yerleştirerek en ufak hava kaçağını görebiliyoruz. En önemli devrim bu oldu” dedi.