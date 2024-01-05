3 yıllık dünya turu için İstanbul'a gelen ABD'li turistlere şok! Hayalleri yarıda kaldı... 'Bunun için iki dairemizi sattık'

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115 kişinin para iadesi beklediiğini ifade eden ABD'li Kara Youssef "Bu gerçekten çok hayal kırıcı, belki de hayatımızın yolculuğu olacaktı fakat hiç olmadı" dedi. Janice Chappelear ise, "Sabrımız tükenmek üzere, emeklilik birikimimin büyük bir kısmını bu tur için harcadım" diye konuştu. Miray Cruises adlı turizm şirketinden yapılan açıklamada ise, "Öncelikle, Life At Sea Projesi, iptal edilmemiştir; seyahatin başlangıç tarihi 1 Aralık 2024 tarihine ertelenmiştir. İade isteyen misafirlerimizle, ödemiş oldukları tutarları 3 taksitte geri ödeneceği konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Geri ödemeler devam etmektedir ve Şubat sonunda tüm misafirlere ödemiş oldukları tutarlar iade edilmiş olacaktır." denildi.

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İstanbul'dan başlaması planlanan ve 3 yıl sürecek dünya turu için iddiaya göre, 50 turist 'Miray Cruises' isimli şirketin tura çıkacak gemiyi hazır hale getirme konusunda problem yaşaması nedeniyle tatil hayallerini gerçekleştiremedi. Yolculardan edinilen bilgiye göre turun orijinal çıkışı için 1 Kasım tarihi verildi. Turistlerin iddiasına göre, dünya turunun önce ertelendiği ardından da 'Life At Sea Cruises' gemisiyle yapılmayacağı söylendi. İstanbul'dan başlaması planlanan dünya turu için İstanbul'a gelen ABD'li Kara ve Joe Youssef çifti iki apartman dairesini sattı. Janice Chappelear ise, emeklilik birikimini tur bileti satın almak için kullandı. Üç turist ülkelerine dönmek için Fatih'te masrafları tur şirketi tarafından karşılanan bir otelde yaklaşık 2 aydır para iadesi bekliyor. Turistler şirketle para iadesinn 3 taksit şeklinde ödenmesi için anlaştıklarını, birçok kişiye henüz ilk ödemelerin yapılmadığını, mağduriyet yaşayan birçok yolcunun ise ülkesine geri döndüğünü ifade etti. Miray Cruises isimli denizcilik ve seyahat şirketi ise, yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

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"İPTAL EDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

2 aydır Fath'teki bir otelde yaşayan ABD'li Kara Youssef "Bu gerçekten çok hayal kırıcı, belki de hayatımızın yolculuğu olacaktı fakat hiç olmadı" dedi. Kara Youssef, "Turu online bulduk, şirket hakkında biraz araştırma yaptık ve bunun maliyetini karşılamak istediğimiz bir seyahat olduğuna karar verdik. Kocam ve ben için 2 kişilik 3 yıllık toplam ödeme 224 bin dolar tutuyordu. Biz de kaydolduk. Yüzde 25 depozito yatırdık ve Ağustos ayında bir ödeme daha yaptık. Ekim ayı sonlarında geminin gecikeceği söylendi. Sadece 1 ay gecikme olacağını düşünerek İstanbul'a geldik. Yanlış hatırlamıyorsam o ayın 20’sinde gezinin tamamen iptal edildiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

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"BANKACILIK SORUNLARINDAN DOLAYI GECİKMELER YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİLER"

Şirketin geri ödemeleri 3 taksit halinde yapacağını söylediğini belirten Kara Youssef, "Bankacılık sorunlarından dolayı gecikmeler yaşandığını iddia ettiler. İlk ödememizi New York Times'taki bir haberin yayınlanmasından sonra geçen Cuma günü aldık. 10-15 kişi ilk ödemesini aldı 115 kişiden pek çoğu da halâ ilk ödemelerini bekliyor. İkinci ödemelerin tarihine yakın bir zaman kaldı fakat henüz daha ilk ödemelerin yarısına bile gelmediler" dedi.Kara Youssef, "Kocam ve ben için ileriye dönük karar vermek çok zor, iade alıp alamayacağımıza da bağlı. Şirketin geçmişte verdiği sözler vardı ve ödeme sözünü tuttuklarından emin olmak için burada olmak istedik. Ödememizin tamamını aldıktan sonra geleceğimiz için plan yapabileceğiz. Bu çok hayal kırıcı, belki de hayatımızın yolculuğu olacaktı fakat hiç olmadı. Şirketin bunu 2024’te yapmayı planladığını biliyorum, iyi şanslar diliyorum fakat umarım bir plan yapmadan önce ilk yolcuları için işleri düzeltirler" dedi.

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"EVİM VARDI ARTIK YOK"

Kara Youssef'in eşi Joe Youssef ise, "Hüsrana uğradık, hayallerimiz kırıldı, bu şirketle ilgili umudumuz vardı. Son ana kadar güvendik, çok fazla insan negatif şey söylüyordu. Böyle bir gemi olmadığını görene kadar belki de en çok güvenenlerdendik. Tüm paramızı geri alabilmeyi umuyorum. Burada 36 kişiydik, herkes sanırım çok uzun süre beklemekten hüsran yaşadı. Yani paramızı bir an önce ödeyin herkes normal yaşamına geri dönsün. Bizim normal bir yaşamımız da olmayacak. Benim evim vardı, artık yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Fakat her şey gelecek planlarımız, paraya, iadeye bağlı." ifadelerini kullandı.

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"ŞU ANA KADAR 66 BİN DOLAR HARCADIM"

28 Ekim’de İstanbul’a geldiğini belirten Massachusetts’li ABD’li emekli Janice Chappelear ise, "1 Kasım'da yolculuğun başlamasını umuyordum ama olmadı. Şu ana kadar bu tura 66 bin dolar harcadım. Şu an, ödemenin ilk taksitini geri almam gerektiğini söyleyen bir banka dekontu gördüm. Ancak henüz hesabıma ulaşmadı ve bu da geçen Cuma olmalıydı, bu yüzden çok geç kaldılar. Bildiğim kadarıyla yalnızca 9 ya da 10 yolcu Miray Cruises’dan bir ödeme aldı. Şirketten Türkiye’ye gelen her yolcuya geri ödemelerin yapılacağı belirtildi, o yolculardan çoğu ülkesine döndü. Sözlerini tutmaları ve konuştuğumuz gibi bize geri ödeme yapmaları gerekiyor. Sabrımız tükeniyor. Emeklilik birikimimin çok büyük bir kısmını bu tur için harcadım. Eğer geri alamazsam, bu gerçekten emekliliğimi etkileyecek. Benim için çok zor olacak." dedi.

"TURUN BAŞLANGIÇ TARİHİ 1 ARALIK 2024'E ERTELENMİŞTİR"

Miray Cruises adlı turizm şirketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu anda İstanbul'da 5 yolcunun kaldığı belirtti. Açıklamada, "Öncelikle, Life At Sea Projesi, iptal edilmemiştir; seyahatin başlangıç tarihi 1 Aralık 2024 tarihine ertelenmiştir. 3 yıllık gemi turuna çıkacak yeni gemiyi Mart ayı ortalarında açıklamayı planlıyoruz. 1 Aralık 2023 kalkışı için para ödeyen misafirlerimize, para iadesi talebinde bulunmak ya da kaparolarını 2024 kalkışı için kullanma alternatifleri verilmiştir. Ertelemeden önce İstanbul' a gelmiş olan yaklaşık 50 misafirimiz, yaklaşık 1 ay İstanbul'da konaklamış ve tüm konaklama masrafları tarafımızdan karşılanmış ve istedikleri ülkeye gidiş biletleri temin edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"İSTANBUL'DA KALAN 5 MİSAFİRİMİZİN KONAKLAMALARI TARAFIMIZDAN KARŞILANACAKTIR"

Şirket açıklamada, "Halen İstanbul’ da kalan 5 misafirimizin de konaklamaları, Türkiye’yi terk edene kadar tarafımızdan karşılanacaktır. Misafirlerin tamamı yabancı uyrukludur. 1 Aralık 2023 kalkışı için para ödeyen misafirlerimize, para iadesi talebinde bulunmak ya da kaparolarını 2024 kalkışı için kullanma alternatifleri verilmiştir. Ayrıca, tüm misafirlerimiz, Mart – Ekim 2024 döneminde M/V Gemini isimli gemimizle ücretsiz Yunan Adaları gemi turuna davet edilmişlerdir." dedi.

"ŞUBAT SONUNDA PARA İADELERİ TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Açıklamada ayrıca, "Bazı misafirlerimiz, paralarını geri istemeyip, şimdiden 2024 seferi için rezervasyonlarının devam etmesini talep etmişlerdir. Bazı misafirlerimiz ise ödemelerinin iadelerini istemişlerdir. İade isteyen misafirlerimizle, ödemiş oldukları tutarları 3 taksitte geri ödeneceği konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Geri ödemeler devam etmektedir ve Şubat sonunda tüm misafirlere ödemiş oldukları tutarlar iade edilmiş olacaktır." cümleleri de yer aldı.