Dünya Sağlık Günü ne zaman? Dünya Sağlık Günü mesajları

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiştir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ’nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948’de gerçekleşmiştir.



DSÖ Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Sağlık Günü'nde sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.#DünyaSağlıkGünü

Her şeyin başı sağlıktır. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.

ÖNCE İNSAN” ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekimlerimizin, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin #dünyasağlıkgünü kutlarız.

Daima yanımızda olan sağlık görevlilerimize kalpten teşekkürlerimizle... 7 Nisan Dünya Sağlık günü kutlu olsun.

Bu günleri mutlaka atlatacağız ve korkmadan, çekinmeden ailemize sarılacağımız günler mutlaka gelecek. Biz yeter ki moral bozmadan, umudumuzu kaybetmeden, büyük gerekli tüm önlemleri alıp sağlığımıza dikkat edelim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü’nü kutluyoruz.

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!

Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü

Bireysel sağlığımız toplum sağlığı ile bir bütündür. Kendi sağlığımızı korumak adına aldığımız önlemler, çevremizi ve sevdiklerimizi de sağlıklı yarınlara taşıyacağı bilincinde olalım. #DünyaSağlıkGünü