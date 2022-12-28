Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes’te yapılacak

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Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde ve SNX Türkiye adıyla Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun desteğiyle Erciyes’te yapılacak. KışFest adı verilen etkinliğin tanıtımı dün Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar tarafından İstanbul’da yapıldı.

YENİ BİR MİLAT

Kayseri Valisi Çiçek, “Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes’in tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Erciyes için yeni bir milat olacaktır” dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da tanıtımda “100’e yakın ülkede canlı yayınla şehrimiz ve ülkemiz tanıtılacak” diye konuştu.

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ŞAMPİYON Kayseri’DE BELLİ OLUYOR

FIM tarafından İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan SNX - Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2023 yılında Erciyes Kayak Merkezi’nde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleştirilecek. 1350 metrelik parkurda yer alan atlama rampaları ve zorlu virajlardaki yarışlar ABD’de CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network ve Eurosport, Asya ve Güney Amerika’da da Fox Sport kanalları aracılığıyla tüm dünyayla buluşacak.