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'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülmüştü... İlayda'nın annesi isyan etti: Ciğerim yandı

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#İzmir#Cinayet#İlayda Alkan
Dünya Kadınlar Gününde öldürülmüştü... İlaydanın annesi isyan etti: Ciğerim yandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 10:54

İzmir'de, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bıçaklı saldırıda ölen İlayda Alkan'ın (20) olayda yaralanan annesi Oya Tarhan (45), tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını öldüren Yunus Yılmaz'a (32) en ağır cezanın verilmesini isteyen Tarhan, "Yoksa içim soğumayacak" dedi.

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Olay, 8 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Dünya Kadınlar Gününde öldürülmüştü... İlaydanın annesi isyan etti: Ciğerim yandı

Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dünya Kadınlar Gününde öldürülmüştü... İlaydanın annesi isyan etti: Ciğerim yandı

'CİĞERİM YANDI'

İlayda'nın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), kızının gemilerde aşçılık yapma hayalinin olduğunu ifade etti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Oya Tarhan ise dün taburcu edildi. Güçlükle konuşabilen Tarhan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Kızını öldüren Yunus Yılmaz'a en ağır cezanın verilmesini isteyen Tarhan, “Yoksa içim soğumayacak" dedi. Olay günü kızıyla keyifli vakit geçirdiklerini belirten Tarhan, "Kızım çok mutluydu. Çok eğlendi. Son yemeğini yedi, eğlencesini yaptı, öldürüldü" diye konuştu.

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Dünya Kadınlar Gününde öldürülmüştü... İlaydanın annesi isyan etti: Ciğerim yandı

Oya Tarhan'ın eniştesi Abdullah Sergezoğlu ise saldırgan Yunus Yılmaz'ı tanımadıklarına dikkati çekerek, "Kızımızın da tanıdığı değil. Uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bir kişi. Normal bir insanın yapabileceği şeyler değil bunlar. Tanımadığın bir insana nasıl saldırıyorsun" dedi.

Dünya Kadınlar Gününde öldürülmüştü... İlaydanın annesi isyan etti: Ciğerim yandı

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#İzmir#Cinayet#İlayda Alkan

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