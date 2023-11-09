Dünya Çocuk Kitapları Haftası: Bakan Göktaş, çocuklar için kitap seslendirdi

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Bakan Göktaş, Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık stüdyosunda, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın hazırladığı, Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler dizisinden Altın Dilli Kız isimli masal kitabını seslendirdi. Kitabı, görme engelli çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar için seslendiren Göktaş, "Çocuklarımızı erken yaşta okumaya teşvik etmek, onlara okumayı sevdirmek amacıyla 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listesi oluşturuyor, listemizi her geçen gün geliştiriyoruz. 2018 yılından günümüze kadar 0-18 yaş çocukları için hazırladığımız listemizle birlikte 1502 kitap çocuklarımız için uygun içerikli olarak değerlendirilmiştir" dedi.

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Altın Dilli Kız kitabının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuk Dostu kitap değerlendirmesinde yer alan, evrensel ahlak kurallarına uygunluk, milli, manevi değerlerle uyumluluk, çocukların psikososyal gelişmelerine sunulan katkı, dil gelişimine sağlanan yarar gibi birçok başlıktan tam puan aldığı ve çocuklar için yararlı kitap olarak nitelendirildiği bildirildi.