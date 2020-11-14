‘Dünya Çocuk Hakları Günü bize önemsendiğimizi ve ciddiye alındığımızı hissettiriyor’

Önümüzdeki cuma, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Birleşmiş Milletler’in aldığı karar doğrultusunda 1954’ten beri her 20 Kasım’da kutlanan bu gün, çocukların yaşama ve gelişme, sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim, eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi, daha pek çok konuda yaşadıkları hak ihlallerini gündeme taşımayı amaçlıyor.

Peki, bu gün çocuklar için ne ifade ediyor, haklarının neler olduğunu biliyorlar mı? Bambaşka hayatları olan sekiz çocukla konuştuk; kimi Nâzım Hikmet’ten alıntı yaptı, kimi ufak veryansınlar etti. Anlattıkları, Z kuşağını daha yakından tanımamıza vesile olacak türden. Onlarla konuşurken içimden “Acaba hangimiz çocuk” diye geçirdiğim anlar oldu.

Dünyayı bize verin, öğrensin arkadaşlığı, barışı

Nuri Can (13)

20 Kasım’ı duymuştum. Çocukların da yaşayan her canlı gibi hür olması benim için önemli. Düşünceler insanı yansıtır. Çocuklar düşünceleriyle bir kıvılcım olur ve görüşünü dile getirince bu kıvılcımlar tutuşur, kor olur. Bu kor yanmaya devam ederse hayat da devam eder. Çocuklar için en ideal yaşam şekli özgürce yaşatmaktır. Nâzım Hikmet bir şiirinde “Dünyayı çocuklara verelim, dünya öğrensin arkadaşlığı, barışı” diyor. Biz çocuklar barışın da bir sembolüyüz. İnsanlığın ve çocukların tek kurtuluşu eğitim.

Kazandıkları parayla babaları kendilerine sigara alıyor

Selen Yıldız Gözübek (10)

23 Nisan’ımız var ama 20 Kasım da güzelmiş, siz söyleyene kadar duymamıştım. Ailem benim ne düşündüğümü önemsiyor, bu beni çok mutlu ediyor. Benim için daha güzel bir dünyaysa bütün çocukların düşünce hakkının olduğu, hayvanlara güzel bakılan, daha çok veterinerin olduğu bir dünya. Ama sokakta mendil satan çocuklar görünce üzülüyorum. Hem okuyamıyorlar hem de kendi emekleriyle kazandıkları parayla babaları kendilerine sigara alıyor.

Bu günü herkes kutlayamıyor, onları görmek beni üzüyor

Bilge Altan (10)





Böyle bir gün olması çocukların ciddiye alındığını gösteriyor. Yaşımız küçük ama bizim de fikirlerimiz var. Türkiye’de yetişkinler işlerine odaklanıyor, çok sorumlulukları olduğu için kendilerine vakit ayıramıyorlar. Bu yüzden daha az kitap okuyor, daha az film izliyor, daha az eğleniyorlar. Ama bizim henüz öyle sorumluluklarımız yok. Güzel kitaplar okuyup güzel filmler izleyebiliyor, arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz. Bu da bence hayal dünyamızı daha geniş yapıyor. Hayalimde bütün dünyanın tek bir ülke olması var. Böyle olsa başkanlar beraber karar alır, böylece savaşlar ve diğer politik sorunların önüne geçilmiş olurdu. Her yerde barışın olduğu, hastalıklara çare bulunan, herkesin mutlu, eşit ve iyi olduğu bir dünya çok güzel olurdu. Bu günü herkes kutlayamıyor, biliyorum, zor durumda olan çocuklar var. Onları görmek beni üzüyor. Şu an hedeflediğim tek şey kendimi iyi yetiştirip büyüdüğümde onlara yardım edebilmek. Mesela derneklerde çalışıp onların ihtiyacını gidermeye çalışabilirim. İleride uzaya gitmek, yeni keşiflerde bulunmak da istiyorum.

Çocuklar küçümseniyor ve saygısızca yaklaşılıyor

Masal Çetin (12)

20 Kasım, çocukların değerinin bilindiğini göstermesi nedeniyle benim için çok önemli. En önemlisi tabii ki yaşama ve gelişme hakkı. Bunun ardından sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim geliyor. Kendi sağlığı için gerekli desteği alamamış, eğitim görmemiş çocukların olduğu bir dünya mutlu bir dünya olamaz. Toplumda çocuklar küçümseniyor ve haklarına saygısızca yaklaşılıyor. Çocuk haklarının önemsendiği, özgürce yaşayabileceğimiz, mutlu ve iyilik dolu bir dünya bizim için idealdir.

Birey olarak görülen bir azınlık var, onlar da şanslı kesim

Nehir Akaslan (13)

Bu gün bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Kendimizi özgürce ifade etmeliyiz. Toplumda çocuklar birey olarak görülmüyor. Görülen bir azınlık var, onların da şanslı kesim olduğunu ve toplumda artan eğitim oranıyla beraber bu oranın da artacağını düşünüyorum.

Pandemide birçok öğrenci imkânsızlık nedeniyle eğitime katılamadı

Ayşe Defne Ilgaz (12)

En çok eğitime erişme hakkını önemli buluyorum çünkü pandemi sürecinde ülkemizin birçok yerinde imkânsızlıklardan dolayı öğrenciler uzaktan eğitime katılamadı. Dünya, bütün çocuklar eşit haklara sahip olursa güzel bir yer olur. Birey olmak, insanın akıl ve iradesini kullanarak kendisine uygun gördüğü şeyi seçebilmesidir. Eğitim sistemimiz kendi seçimlerimizi uygulamamıza imkân sağlamıyor.

Bizim evde çikolata hakkı diye bir şey var

Mehmet Çalapkulu (8.5)





23 Nisan’ı duydum ama 20 Kasım’ı duymamıştım. Hak ne demek, biliyorum. Mesela ben annemden bir şey istiyorum, bana “Ödevlerini düzgün yap, alırız” diyor. Hak böyle bir şey. Bizim evde çikolata hakkı diye bir şey var. Dünya internet ve çikolatayla dolsa çok güzel olurdu. Okul olmasın, istediğim her şeyi internette video izleyerek öğreneyim isterdim.

Sistem bizi nefes almamaya zorluyor, kendimi yarış atı gibi hissediyorum

E. E. (13)

Dünya Çocuk Hakları Günü, önemsendiğimizi hissettiriyor. Hepsini değil ama çoğu hakkımızı biliyorum. En önemlisi eğitime erişim. Bir çocuğun bundan mahrum kalması hiç adil değil. Ama sistem bizi nefes almamaya zorluyor, kendimi yarış atı gibi hissediyorum. Birey olmak, herkesle eşit şartlara sahip olmaktır. Çocukların birey gibi görüldüğünü zannetmiyorum; çünkü görülseydik, ailece alınan kararlarda bizim de sözümüz geçerdi. Çocuğunuza değer veriyorsanız bir karar verirken ona da danışın.