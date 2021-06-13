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Gündem
Sakine DEMİR/CİHAHBEYLİ, (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Dünür dehşetinde kan aktı! Market sahibinin talihsiz ölümü

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Dünür dehşetinde kan aktı! Market sahibinin talihsiz ölümü

Konya'da Orhan Ç., markette kavga ettiği dünürlerine ateş açtı. Saldırıda market sahibi Gökhan Aydoğan (36) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Şüpheli Orhan Ç., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı.

Dünür dehşetinde kan aktı Market sahibinin talihsiz ölümü


Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Ç.’nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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