Dündar Abdülkerim Osmanoğlu kimdir? Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun hayatı ve biyografisiyle ilgili bilgiler
Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun hayatı vefat haberiyle gündeme geldi. Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 88 yaşındaki Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun ölümüyle ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. açıklamasını yaptı. Şam'da yaşamını sürdürme kararı olan Osmanoğlu 2017 tarihinde Osmanlı Hanedan reisi olmuştu. İşte, Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun hayatı.
Dündar Abdülkerim Osmanoğlu 88 yaşında yaşamını yitirdi. 23. nesil Osmanlı şehzadesi. II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Mehmet Abdülkerim Efendi'nin oğlu olan Osmanoğlu, Yüsra Hanımefendi ile evlilik yapmıştı.
DÜNDAR ABDÜLKERİM OSMANOĞLU KİMDİR?
Dündar Osmanoğlu 30 Aralık 1930'da Şam'da dünyaya geldi. Osmanlı şehzadesi. II. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Şehzade Mehmet Abdülkerim Efendi'nin oğlu olan Dündar Osmanoğlu, Osman Bayezid Osmanoğlu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde ölmesiyle Osmanlı Hanedan reisi oldu.
Yüsra Hanımefendi'yle evlenen Osmanoğlu'nun çocuğu ise bulunmuyor.
Dündar Abdülkerim Osmanoğlu yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış olmasına rağmen Şam’da kalmayı tercih etmişti.
Dündar Abdülkerim Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Beyrut üzerinden Türkiye'ye getirilmişti.
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