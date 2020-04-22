Dün çocuktuk bugün bilim insanı

Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Nesrin Özören, Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Dr. Sevgi Salman Ünver, Dr. Nevit Dilmen, Dr. Yusuf Yeşil, Dr. Kaan Yılancıoğlu, Afşar Akal ve Aysuda Ceylan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bilim insanları ve onların öğrencileri bir video hazırlayarak yarının bilim insanı olacak çocuklara mesajlar iletti. 23 Nisan’da saat 14.00-16.00 arasında da Bilim Hareketi YouTube sayfasında canlı yayın yapılacak. Bilim insanları çocuklara seslenecek, şarkılar söylenecek. Twitter’da da ‘23 Nisan Bilim Hareketi’ hashtag’i başlatıldı. Platformda, bilimle uğraşan akademisyen ve öğrenciler çocukluk halleri ve şimdiki fotoğraflarını paylaşıyorlar.

BİLİM UMUT DOLU

Hürriyet’e konuşan inisiyatifin gönüllülerinden Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Damla Arısan, şunları şöyledi:

“Hem 23 Nisan, hem 100’üncü yıl, hem de pandemi yüzünden bilimin öneminin daha çok anlaşıldığı bir dönem. Yarının bilim insanı bugünün çocukları mesajını iletmek istedik. Bilim insanları ve bilimseverlerle bir araya geldik, ‘Bilim Hareketi’ ismini verdiğimiz bir hareket başlattık. Çocuklar için paylaştığımız mesajlarla topluma bilimi anlatmak istedik. Bilimin ne kadar umut dolu olduğunu, bilimsel düşüncenin önemli olduğunu hatırlattık. Bu yıl maalesef 23 Nisan evlerde kutlanıyor. Biz de el ele vererek mesajlarımızı ileteceğiz. 23 Nisan saat 14.00-16.00 arasında YouTube’dan canlı yayın yapacağız. Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları da destek olacak. Konser verecekler. Tüm çocukları bizlerle olmaya davet ediyoruz.”



Prof. Dr. Nesrin Özören: Bilimde hep çocuk kalmak mümkün.

Elif Dener: Bilinmezliğin korkusunu, bilimin cesareti ile yeneceğiz.

Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı: Bilim Hareketi için albümler karıştırılır.



Merve Dartar: Dünün çocukları bugünün bilim insanları



Gizem Yüncü: Çocukluğumdan beri sayısız meslek sayar dururum kendime ama bugün seçtiğim en doğru yolda bilim insanı olmak için emin adımlarla ilerliyorum



Sergen Ünal: Kolonyayı o zamandan beri bırakmam elimden. Dünün çocukları bugünün bilim insanları



Ezgi Sarı: Dünün çocukları bugünün bilim insanları. İlkokuldaki ilk günüm ve tez savunmam. Umarım hep tahtaların önünde, eğitim içinde olurum.