Dün Antalya, bugün İstanbul! Tam kapanmada fuhuş operasyonu... Sahte izin belgesi hazırlamışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde 20 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda, tehdit edilerek çalıştırılan 20 kadın kurtarıldı. Ev aramalarında 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan mağdurların isimlerinin bulunduğu not defteri ve 69 bin 200 TL paraya el konuldu.

SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞLER

Öte yandan, şüphelilerin kadınları müşterilere ulaştırmak amacıyla sahte belge düzenledikleri, bu belge ile kadınların sokağa çıkma yasağından muaf tutuldukları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

YASAĞA RAĞMEN ANTALYA'DA FUHUŞ PAZARLIĞI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi’nde kaldırımda bekleyen kadınlar, geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı. Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

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