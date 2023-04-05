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Dumlupınar şehitleri anıldı

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#TCG Dumlupınar Denizaltısı#Dumlupınar Şehitleri#Mustafa Turhan Ecevit
Dumlupınar şehitleri anıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

Çanakkale Boğazı’nda 70 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci, facianın yıldönümünde törenle anıldı.

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Yıldönümü dolayısıyla, Nara Limanı’ndaki TCG 1. İnönü Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Törende Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ‘TCG Dumlupınar’ın anısına denize çelenk bıraktı. ‘Blue Sea’ adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953’te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında ‘Naboland’ adlı İsveç gemisi ile çarpışarak batmış ve 81 denizci şehit düşmüştü.

Dumlupınar şehitleri anıldı

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#TCG Dumlupınar Denizaltısı#Dumlupınar Şehitleri#Mustafa Turhan Ecevit

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